«Готов к любому развитию событий». Виктор Медведчук перед избранием меры пресечения по обвинению в госизмене признал, что не может внести 10 млн евро залога.

Народный депутат Украины Виктор Медведчук перед заседанием Печерского суда Киева признал, что после блокировки своих счетов не может сам внести залог в 10 млн евро как подозреваемый в государственной измене. Об этом 13 мая сообщает «Интерфакс».



При этом глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» отметил, что у него есть «много друзей, которые могут внести деньги» и что он «готов к любому развитию событий».