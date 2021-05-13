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«Готов к любому развитию событий». Виктор Медведчук перед избранием меры пресечения по обвинению в госизмене признал, что не может внести 10 млн евро залога.

Народный депутат Украины Виктор Медведчук перед заседанием Печерского суда Киева признал, что после блокировки своих счетов не может сам внести залог в 10 млн евро как подозреваемый в государственной измене. Об этом 13 мая сообщает «Интерфакс».

При этом глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» отметил, что у него есть «много друзей, которые могут внести деньги» и что он «готов к любому развитию событий».

Фото: kremlin.ru
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Гособвинение требует для Медведчука ареста или внесения залога в размере почти 10 млн евро. В среду Виктор Медведчук и его коллега по фракции Тарас Козак были уведомлены в подозрениях о госизмене и покушении на «разграбление национальных ресурсов» в Крыму. По версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником российского правительства с целью добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря. Кроме того, в 2020 году Медведчук якобы участвовал в передаче России сведений о секретных подразделениях украинской армии.

В феврале президент Украины утвердил санкции в отношении Медведчука и его окружения.

Виктор Медведчук — самый известный прокремлёвский политик. По данным СМИ, Владимир Путин является крёстным отцом дочери Медведчука, что в 2019 году подтверждал и сам украинский политик.

Фото: kremlin.ru

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Комментарии (1)

265940677
давно пора сажать, этого кума.
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