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Полмиллиона алых роз и других цветов. Посмотрите, как Петербург заполняют растениями

Месячник по благоустройству прошёл в Петербурге

В Северной столице в апреле высадили 563 тысячи цветов и 5,1 тысячи деревьев. Кроме них на газонах, в скверах и парках появилось 290 тысяч новых кустарников. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации 13 мая по итогам месячника по благоустройству.

На Крестовском острове в среду сажали деревья с корнями в «луковицах». Их развозили в ковше трактора и помещали в заранее выкопанные лунки, сообщает корреспондент «Фонтанки».

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После зимы в прошлом месяце, по подсчётам Смольного, отмыли 6 тысяч фасадов жилых и более 1,7 тысячи нежилых домов. Вывезено свыше 65 тысяч кубометров мусора и более 13 тысяч тонн смета. Убирать мусор и высаживать деревья в течение месяца городу помогали 180 тысяч жителей.

Весеннюю уборку оценили и сами петербуржцы с помощью интернет-голосования, которое проводилось с конца апреля по 10 мая на сайте комитета по благоустройству. Изменения больше всего заметны в Невском, Фрунзенском и Кронштадтском районах.

А вот в Центральном районе горожане недовольны пропавшими с потеплением скамейками на Марсовом поле. Как рассказали «Фонтанке» в комитете по благоустройству, их должны вернуть к летнему сезону.

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Комментарии (1)

Cyreniyanko
К сожалению, здесь нельзя добавить картинки. А то можно было бы наглядно показать, как Петербург избавляют от растений. Во всяком случае палисадники во всем городе уже голые.
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