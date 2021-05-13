В Северной столице в апреле высадили 563 тысячи цветов и 5,1 тысячи деревьев. Кроме них на газонах, в скверах и парках появилось 290 тысяч новых кустарников. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации 13 мая по итогам месячника по благоустройству.

На Крестовском острове в среду сажали деревья с корнями в «луковицах». Их развозили в ковше трактора и помещали в заранее выкопанные лунки, сообщает корреспондент «Фонтанки».