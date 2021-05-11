Уличную мебель проредили на Марсовом поле в Петербурге городские службы. Работы по реновации и приведению зоны отдыха в порядок совпали с долгожданным потеплением.



Исчезновение скамеек 11 мая заметил фотокорреспондент «Фонтанки». Между урнами, которые обычно подпирают сиденья, пусто, хотя совсем мебель не пропала. На одной из дорожек обнаружились несколько скамеек — желающие передохнуть заняли их не полностью. Некоторые предпочли не искать, куда можно присесть, и устроились на газоне.