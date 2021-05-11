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Стоим, ходим и не сидим. С приходом тепла на Марсовом поле исчезают скамейки

В Петербурге до лета будут чинить скамейки с Марсова поля

Уличную мебель проредили на Марсовом поле в Петербурге городские службы. Работы по реновации и приведению зоны отдыха в порядок совпали с долгожданным потеплением.

Исчезновение скамеек 11 мая заметил фотокорреспондент «Фонтанки». Между урнами, которые обычно подпирают сиденья, пусто, хотя совсем мебель не пропала. На одной из дорожек обнаружились несколько скамеек — желающие передохнуть заняли их не полностью. Некоторые предпочли не искать, куда можно присесть, и устроились на газоне.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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В комитете по благоустройству ответили, что скамейки пропадают планово, и к лету их вернут на позиции. «Садовые диваны вывезены на базу АО «СПП Центральное» на плановый ремонт. По мере приведения их в нормативное состояние, диваны будут возвращаться на свои места. Полностью ремонт всех диванов планируется завершить до 30 мая», — уточнили в пресс-службе.

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Комментарии (9)

Петров&Боширов
а нужно обязательно вывозить? транспорт откатать за бюджет?
sektor7
Размер талии соблюдаем, колобки
Елена Козюкова
А что когда было прохладно нельзя было привести скамейки в хорошее состояние.Хватит нам пудрить мозги.
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