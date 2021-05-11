Уличную мебель проредили на Марсовом поле в Петербурге городские службы. Работы по реновации и приведению зоны отдыха в порядок совпали с долгожданным потеплением.
Исчезновение скамеек 11 мая заметил фотокорреспондент «Фонтанки». Между урнами, которые обычно подпирают сиденья, пусто, хотя совсем мебель не пропала. На одной из дорожек обнаружились несколько скамеек — желающие передохнуть заняли их не полностью. Некоторые предпочли не искать, куда можно присесть, и устроились на газоне.
В комитете по благоустройству ответили, что скамейки пропадают планово, и к лету их вернут на позиции. «Садовые диваны вывезены на базу АО «СПП Центральное» на плановый ремонт. По мере приведения их в нормативное состояние, диваны будут возвращаться на свои места. Полностью ремонт всех диванов планируется завершить до 30 мая», — уточнили в пресс-службе.