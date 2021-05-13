Юные хоккеисты не увидели санатория, автобуса и формы. Поэтому экс-главу благотворительного фонда ждут в суде в Петербурге за растрату 21 млн

В Смольнинском районном суде 13 мая состоится предварительное слушание по делу учредителя фонда «Хоккейный клуб МКМ». Ему вменяют растрату и мошенничество на 21 млн рублей.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, ГСУ, расследовавшее уголовное дело в отношении президента благотворительного фонда, уверено, что он похитил 21 миллион рублей, выделенный спонсорами на развитие детского хоккея.



Так 56–летнего Дмитрия Матвеева обвиняют к том, что он присвоил 9,6 млн, выделенных одним из финансово-кредитных учреждений города на покупку нового автобуса Daewoo и агрегата для заливки льда ZАМВОNI. Но купили их только на бумаге, фактически же технику не приобрели. Помимо этого мужчина взял почти полтора млн на закупку формы или спортивного обмундирования. Деньги были переведены, а юные спортсмены ходили в старых фуфайках и гамашах.

