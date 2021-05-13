Юные хоккеисты не увидели санатория, автобуса и формы. Поэтому экс-главу благотворительного фонда ждут в суде в Петербурге за растрату 21 млн

В Смольнинском районном суде 13 мая состоится предварительное слушание по делу учредителя фонда «Хоккейный клуб МКМ». Ему вменяют растрату и мошенничество на 21 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, ГСУ, расследовавшее уголовное дело в отношении президента благотворительного фонда, уверено, что он похитил 21 миллион рублей, выделенный спонсорами на развитие детского хоккея.
Так 56–летнего Дмитрия Матвеева обвиняют к том, что он присвоил 9,6 млн, выделенных одним из финансово-кредитных учреждений города на покупку нового автобуса Daewoo и агрегата для заливки льда ZАМВОNI. Но купили их только на бумаге, фактически же технику не приобрели. Помимо этого мужчина взял почти полтора млн на закупку формы или спортивного обмундирования. Деньги были переведены, а юные спортсмены ходили в старых фуфайках и гамашах.
«Кроме того, денежные средства спонсоров тратились на оплату санаторно-курортных и различных оздоровительных услуг, при этом зачастую пользовался ими сам президент фонда и его родственники», — сообщает главк.
Мужчине предъявлено обвинение сразу в ряде преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и частями 3 и 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). В настоящее время президент фонда находится под стражей. Хотя первый год расследования, как писала «Фонтанка», он провел на свободе под подпиской о невыезде. Однако Матвеев всячески препятствовал расследованию: пытался скрыть вещественные доказательства, склонял свидетеля к даче заведомо ложных показаний, неоднократно подвергался принудительным приводам, не являлся по вызовам следователя в назначенное ему время. И в марте переехал в изолятор. По данным СПАРК, на посту президента благотворительного фонда ДСХК МКМ с регистрацией на Тверской улице в Колпино в конце 2019 года его сменил Игорь Стрельцов. Дмитрий Матвеев указан учредителем фонда.
По ходатайству следствия на денежные средства, находящиеся на расчетном счету благотворительной организации, а также на недвижимость, принадлежащую обвиняемому и его родственникам, наложен арест.