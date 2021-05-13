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Это вам не грибы собирать. Россиянам хотят запретить добывать китов и дельфинов

Правительство готовит законопроект о дополнительном регулировании для рыболовства

Правительство РФ предлагает ввести дополнительное регулирование для рыболовства, которое, в частности, запретит добычу в прибрежных зонах водных объектов китов и дельфинов. Об этом в ходе заседания кабмина 13 мая сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Сегодня мы предлагаем ввести дополнительное регулирование уже для промышленного и прибрежного рыболовства, оно распространяется прежде всего на китов и дельфинов. Новый законопроект запрещает их добычу. Рассчитываем, что это позволит сберечь животных от хищнического истребления», — цитирует Мишустина ТАСС.

Премьер напомнил, что до этого в РФ уже были ужесточены требования к правилам добычи этих животных для участия в зрелищных или учебных мероприятиях.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Минприроды опровергли информацию о якобы введённом в России ужесточении правил сбора грибов, ягод и берёзового сока в лесах.

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Комментарии (9)

Komarinsk2019
Закон хороший, ещё бы сами себе вольерную охоту запретили.
22ilves
Закон хороший, но удивилась - дже представить не могла, что в России кто - то дельфинов добывает.
265916485
кровавая дихтотура! теперь и китов запретили!!) Скоро до котов доберутся!
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