Это вам не грибы собирать. Россиянам хотят запретить добывать китов и дельфинов

Правительство РФ предлагает ввести дополнительное регулирование для рыболовства, которое, в частности, запретит добычу в прибрежных зонах водных объектов китов и дельфинов. Об этом в ходе заседания кабмина 13 мая сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.



«Сегодня мы предлагаем ввести дополнительное регулирование уже для промышленного и прибрежного рыболовства, оно распространяется прежде всего на китов и дельфинов. Новый законопроект запрещает их добычу. Рассчитываем, что это позволит сберечь животных от хищнического истребления», — цитирует Мишустина ТАСС.

