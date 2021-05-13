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На МКС сломалась система получения воды из мочи

На Международной космической станции вышла из строя система получения воды. Об этом 13 мая сообщило NASA.

По информации космического агентства, система WPA, которая вырабатывает воду из конденсата атмосферной влаги и мочи, в американском модуле Tranquility выключилась из-за возможной утечки.

«Экипажу ничего не угрожает, у него есть несколько запасных частей на борту, чтобы начать процесс ремонта, который, как ожидается, завершится в начале следующей недели. На космической станции хранится достаточно воды, чтобы обеспечить экипаж необходимыми расходными материалами на несколько месяцев, если потребуется», — добавили в NASA.

В марте стало известно, что на МКС продолжается утечка воздуха из промежуточной камеры российского модуля «Звезда», несмотря на заделку двух трещин.

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Комментарии (10)

Капитан Очевидность2
значит будут пить пенную нефильтрованную
latnik
Главное, чтобы работала система переработки воды в мочу!
Norge
Первый космонавт-сантехник?
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