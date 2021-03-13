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Космонавты сообщили, что на МКС продолжается утечка воздуха

Утечка воздуха из промежуточной камеры российского модуля «Звезда» Международной космической станции (МКС) продолжается, несмотря на заделку двух трещин, следует из переговоров космонавтов с Землей, которые приводит РИА Новости 13 марта.

Около 10:00 мск космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалисту подмосковного Центра управления полетами, что давление в промежуточной камере модуля «Звезда» составляет 678 миллиметров ртутного столба. В пятницу около 22:30 мск после закрытия люка в отсек оно составляло 730 миллиметров ртутного столба, таким образом, за одиннадцать с половиной часов давление в камере снизилось на 52 миллиметра ртутного столба.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля «Звезда» и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в Роскосмосе, эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте.

Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений — от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.

Сейчас на МКС помимо Рыжикова работает россиянин Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

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Комментарии (10)

Mikle776
в космосе с российского модуля утечка воздуха, а на земле с российской территории утечка мозгов и денег... и то, и то никак не получается остановить
Riptide
Я вот думаю, блондинка или брюнетка? А может Соити? (шутка)
265015791
>на МКС помимо Рыжикова работает россиянин Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

Рыжиков и Сверчков выживут и без кислорода.
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