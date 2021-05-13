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Пятиклассница пыталась покончить с собой в Петербурге после буллинга в школе

СК проводит проверку после попытки самоубийства школьницы в Петербурге

Пятиклассницу госпитализировали из квартиры в Выборгском районе Петербурга после попытки самоубийства.

Как стало известно «Фонтанке» 13 мая, в полицию о произошедшем рассказал отец подростка накануне около трех дня. Он некоторое время назад расстался с матерью девочки, проживает отдельно, но поддерживает с ней и её младшим братом дружеские отношения.

По словам мужчины, у девочки не было проблем с учебой и успеваемостью, но в мае этого года её школьные подруги перестали с ней общаться. Причин такого поведения дочь не смогла объяснить родителю. Помимо бойкота, уверен петербуржец, бывшие подруги стали настраивать против нее других одноклассников.

Именно это, заявил он, и стало причиной срыва и попытки самоубийства.

По заявлению проводится проверка.

Девочку госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

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Комментарии (10)

asgard
Поколение снежинок
nuga
Какие слабые подростки нынче,воспитанные соцсетями и мнимыми друзьями и лайками.Чуть не тот лайк или фи от сверстников,так сразу истерика и крайность. Папаша тоже хорош-бросил дочь,потом её бросают девки,которых подругами не назвать и вот оно чувство брошенки. Не чувствует девочка защиты прежде всего в семье.
АСмуров
>По словам мужчины, у девочки не было проблем с учебой и успеваемостью, но в мае этого года её школьные подруги перестали с ней общаться.
Не не служит ли отец девочки в полиции и подобных структурах ?
А мать девочки почему молчит? Не ходила ли она на неразрешённые митинги ?
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