Пятиклассница пыталась покончить с собой в Петербурге после буллинга в школе

Как стало известно «Фонтанке» 13 мая, в полицию о произошедшем рассказал отец подростка накануне около трех дня. Он некоторое время назад расстался с матерью девочки, проживает отдельно, но поддерживает с ней и её младшим братом дружеские отношения.



По словам мужчины, у девочки не было проблем с учебой и успеваемостью, но в мае этого года её школьные подруги перестали с ней общаться. Причин такого поведения дочь не смогла объяснить родителю. Помимо бойкота, уверен петербуржец, бывшие подруги стали настраивать против нее других одноклассников.

