Организатору — протокол, реквизит — на стоянку. «Большой бум» на Крестовском, напугавший горожан, не был согласован

Взрыв, прогремевший на Крестовском острове в Петербурге, обеспечил его организатору поездку в 18-й отдел полиции. Ради искусства накануне он уничтожил Audi 100.
Как стало известно «Фонтанке» 13 мая, в отношении 33-летнего индивидуального предпринимателя, который занимается съёмкой видеороликов, составили административный протокол по статье 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений).
Санкции по ней представляют собой штраф, который для обычных граждан составляет от 5 до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц — 300 тысяч рублей. Сгоревшую после взрыва машину переместили на стоянку 18-го отдела полиции.
Как ранее писала «Фонтанка», накануне утром петербуржцы обратили внимание на дым над Южной дорогой, предположив, что горит ресторан. В районной администрации изданию сообщили, что по указанному адресу проводятся съёмки кино, а в комитете по культуре уточнили, что они не были согласованы со Смольным.
На видео с камер, которое оказалось в распоряжении редакции, видно, как другой автомобиль тащит Audi 100 по дороге на тросе. Последняя в какой-то момент взрывается и воспламеняется. Дым от этого пожара и напугал жителей соседних домов.