Организатору — протокол, реквизит — на стоянку. «Большой бум» на Крестовском, напугавший горожан, не был согласован

Взрыв, прогремевший на Крестовском острове в Петербурге, обеспечил его организатору поездку в 18-й отдел полиции. Ради искусства накануне он уничтожил Audi 100.



Как стало известно «Фонтанке» 13 мая, в отношении 33-летнего индивидуального предпринимателя, который занимается съёмкой видеороликов, составили административный протокол по статье 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений).



Санкции по ней представляют собой штраф, который для обычных граждан составляет от 5 до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц — 300 тысяч рублей. Сгоревшую после взрыва машину переместили на стоянку 18-го отдела полиции.

