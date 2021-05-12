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Большой бум ради эффектной картинки. Киношники взорвали легковушку на Крестовском острове

Петербуржцев напугал взрыв легковушки на Южной дороге

Поднявшийся над Крестовским островом дым напугал жителей Петербурга утром 12 мая. Горожане предположили, что причиной его появления стал пожар. «Фонтанка» выяснила, что это был спланированный взрыв.

Пост о сером облаке, который был замечен на Южной дороге, был опубликован в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Его авторы написали, что, возможно, по указанному адресу горит ресторан. Однако эта информация не подтвердилась.

В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись, на которой запечатлён источник дыма. Судя по кадрам, на Крестовском острове взорвался легковой автомобиль.

Как сообщили изданию в пресс-службе администрации Петроградского района Петербурга, это было запланировано — на Южной дороге этим утром снимали кино.

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В петербургском комитете по культуре «Фонтанке» уточнили, что съемок по этому адресу не согласовывали.

Меньше недели назад киношный пожар уже пугал горожан. Правда, 7 мая жгли ради красивого кадра на «Красном треугольнике».

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (1)

aaignat
утром ехал и видел дым. думал, что что-то на стадионе горело
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