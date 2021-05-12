Поднявшийся над Крестовским островом дым напугал жителей Петербурга утром 12 мая. Горожане предположили, что причиной его появления стал пожар. «Фонтанка» выяснила, что это был спланированный взрыв.



Пост о сером облаке, который был замечен на Южной дороге, был опубликован в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Его авторы написали, что, возможно, по указанному адресу горит ресторан. Однако эта информация не подтвердилась.



В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись, на которой запечатлён источник дыма. Судя по кадрам, на Крестовском острове взорвался легковой автомобиль.