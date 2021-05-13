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Последний день «майского лета»: петербургская погода готовится к переменам

В Петербурге ожидается 22–24 градуса, но в прогнозе на сутки уже дождь

«Лето в середине мая» в Северной столице подходит к концу. Пока ещё очень тепло, почти жарко, но плюс 27 не будет. И небо уже не ясное: пришли облака.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 мая существенных осадков не ожидается, ветер умеренный. Температура воздуха ночью составляла плюс 13–15 градусов, в окрестностях местами до плюс 10, днем — 22–24.

Это всё ещё повышенная температура для середины мая — и ночная, и дневная, отмечает «Яндекс». Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день бывает облачно с прояснениями, от 3 до 20 градусов тепла в течение суток. Самое холодное 13 мая выдалось в 1999 году, когда минимальная дневная температура составила минус 2 градуса, а самое тёплое — в 2010 году, плюс 27.

В ночь на пятницу местами возможны небольшие дожди, а в субботу — и днём тоже. Температура снизится до 19–20 градусов.

Напомним, вчера петербургская погода поставила рекорд — 27 градусов. Так тепло в этот день в городе не было за всю историю инструментальных наблюдений.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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