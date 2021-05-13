Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 мая существенных осадков не ожидается, ветер умеренный. Температура воздуха ночью составляла плюс 13–15 градусов, в окрестностях местами до плюс 10, днем — 22–24.



Это всё ещё повышенная температура для середины мая — и ночная, и дневная, отмечает «Яндекс». Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день бывает облачно с прояснениями, от 3 до 20 градусов тепла в течение суток. Самое холодное 13 мая выдалось в 1999 году, когда минимальная дневная температура составила минус 2 градуса, а самое тёплое — в 2010 году, плюс 27.