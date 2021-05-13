Крупнейший в истории российской огранки 100,94-каратный бриллиант The Spectacle продали на аукционе в Женеве за 12,84 млн швейцарских франков (более 1 млрд рублей). Об этом 12 мая сообщили в аукционном доме Christie's.
Камень выставила на продажу компания «Алроса». В ней уточнили, что бриллиант создали из алмаза массой 207,29 карата, который добыли в 2016 году на трубке «Зарница» в Якутии — первом коренном месторождении алмазов, открытом в России в 1954 году. Его делали более полутора лет, он стал крупнейшим в истории российского гранильного дела. Камень идеально бесцветный и без внутренних включений.