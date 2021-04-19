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Крупнейший в истории российской огранки бриллиант будет продан на аукционе

Крупнейший в истории российской огранки 100,94-каратный бриллиант будет выставлен на продажу на аукционе Christie’s Magnificent Jewels, который пройдет 12 мая в Женеве. Лот 19 апреля анонсировала компания «Алроса».

«Бриллиант The Spectacle массой 100,94 карата был создан из редкого алмаза массой 207,29 карата, добытого в 2016 году на легендарной трубке «Зарница» — первом коренном месторождении алмазов, открытом в России в 1954 году. Уникальный по своему качеству кристалл — один из самых крупных, добытых «Алроса» в XXI веке», — говорится в сообщении.

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В компании добавили, что на огранку ушло 1,5 года. Он идеально бесцветный и без всяких вкраплений.

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Комментарии (3)

Barmaley_5e4d0211d3423
Ну, теперь заживём ....
А наш дядя Михаил
Некоторые, особо непонятливые в бриллиантовых делах, задаются вопросом - а куда делись : 207,29-100,94=106,35 карат?
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