Крупнейший в истории российской огранки 100,94-каратный бриллиант будет выставлен на продажу на аукционе Christie’s Magnificent Jewels, который пройдет 12 мая в Женеве. Лот 19 апреля анонсировала компания «Алроса».

«Бриллиант The Spectacle массой 100,94 карата был создан из редкого алмаза массой 207,29 карата, добытого в 2016 году на легендарной трубке «Зарница» — первом коренном месторождении алмазов, открытом в России в 1954 году. Уникальный по своему качеству кристалл — один из самых крупных, добытых «Алроса» в XXI веке», — говорится в сообщении.

