На фоне ажиотажного спроса на бензин власти США просят жителей не терять рассудок и соблюдать меры предосторожности, используя для топлива только предназначенную для него тару.
Инструкцию для тех, кто направляется на заправку, 12 мая опубликовала федеральная Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC). «Не заполняйте пластиковые пакеты бензином — используйте лишь контейнеры, одобренные для хранения топлива», — говорится в сообщении ведомства.
#FridayVibes pic.twitter.com/K8CipiFu1x— US Consumer Product Safety Commission (@USCPSC) May 7, 2021
В твиттере комиссия наглядно демонстрирует последствия нарушения ещё одного пункта о запрете лить бензин на открытое пламя или рядом с ним. «Мы знаем, что это звучит просто, но, находясь в отчаянии, люди перестают ясно мыслить и идут на риск, который может привести к смертельным последствиям. Если вы знаете кого-то, кто собирается взять под топливо ёмкость, не предназначенную для этого, скажите ему, что это опасно», — просят жителей.
Ранее в соцсетях появились видеозаписи и фотографии тары, в которой американцы делают запасы горючего из-за опасений возможных перебоев в поставках топлива.
This is America 🇺🇸 🥴😂 pic.twitter.com/XtDBXai6O2— 💎🛸Bitcoin Chris🧡🦈 (@ChrisKnight407) May 12, 2021
7 мая Colonial Pipeline, поставляющая на восточное побережье США значительную часть бензина и других нефтепродуктов, заявила, что подверглась кибератаке с применением вируса-вымогателя. Компания вынужденно приостановила подачу топлива по трубопроводу. Предполагается, что до конца недели деятельность будет восстановлена.
В ФБР ответственность за атаку возлагают на хакерскую группировку DarkSide. Организация, по мнению западных исследователей в области безопасности, скорее всего, базируется в Восточной Европе, возможно, в России, пишет The Wall Street Journal.