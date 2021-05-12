Нетипично жаркий день не оставил равнодушными не только горожан, но и обитателей Ленинградского зоопарка. На прогулку вышла даже та, кто обычно тяжела на подъём.



Видео прогулки жирафы Сони 12 мая появилось в инстаграме учреждения. Она проверила территорию, погрелась на солнце, пощипала молодую траву и, судя по кадрам, осталась довольна.