Нетипично жаркий день не оставил равнодушными не только горожан, но и обитателей Ленинградского зоопарка. На прогулку вышла даже та, кто обычно тяжела на подъём.
Видео прогулки жирафы Сони 12 мая появилось в инстаграме учреждения. Она проверила территорию, погрелась на солнце, пощипала молодую траву и, судя по кадрам, осталась довольна.
Проводить большую часть своего времени на улице жирафы начинают, когда постоянная температура воздуха становится выше 15 градусов. Но Соню «прогулочное» настроение посещает нечасто. Как рассказывают в зоопарке, обычно она предпочитает находиться в павильоне.
Соне в январе этого года исполнилось 19 лет. Она единственный жираф, живущий в Ленинградском зоопарке.