Водитель, сбивший людей в центре Петербурга, не ушёл от полиции. За руль такси он сел пьяным

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, авария с выездом на тротуар такси произошла через полчаса после полуночи 12 мая у дома № 3 в Кузнечном переулке. Не справившийся с управлением водитель оказался нетрезв. Камера наблюдения зафиксировала, как «Хёндэ» сбил компанию из трёх человек и припарковался в стену.



«В результате аварии пешеходы — девушка 1997 года рождения и мужчина 2000 года рождения — в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы», — уточнили в ведомстве.

