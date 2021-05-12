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Водитель, сбивший людей в центре Петербурга, не ушёл от полиции. За руль такси он сел пьяным

После наезда такси на пешеходов в Кузнечном переулке госпитализированы два человека

Водитель «Хёндэ Элантра» с цветографией Uber после неадекватной езды по центру Петербурга успел пообщаться с полицией. Его заезд на тротуар отправил в больницу двоих.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, авария с выездом на тротуар такси произошла через полчаса после полуночи 12 мая у дома № 3 в Кузнечном переулке. Не справившийся с управлением водитель оказался нетрезв. Камера наблюдения зафиксировала, как «Хёндэ» сбил компанию из трёх человек и припарковался в стену.

«В результате аварии пешеходы — девушка 1997 года рождения и мужчина 2000 года рождения — в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы», — уточнили в ведомстве.

30-летний водитель Uber получил административные протоколы за езду в состоянии алкогольного опьянения (12.8 КоАП) и за нарушение ПДД, повлёкшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего (12.24 КоАП).

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Комментарии (5)

Мужской Взгляд
А в клятой Америке такой гражданин больше на свободу бы не вышел и не рассчитался бы с потерпевшими до конца своих дней.
Kezevo
Страна дураков! Нарисовал лицо навального баллончиком весь следком , самые лучшие оперативники ищут "злодея", ужрался сбил 2 человек, получил 2 протокола иди домой с миром, пусть они с тобой судятся потом....
vfhbr
Пешеходы в результате аварии госпитализированы. Теперь это их проблема. А пьяный таксист домой пошел. Если к пьяным за рулем у нас так либеральны, то ему и повода нет огорчаться.
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