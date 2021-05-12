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В Кузнечном переулке Uber сбил людей на тротуаре, как кегли. Авария попала на видео

В центре Петербурга таксист сбил троих человек на тротуаре

Камеры видеонаблюдения запечатлели ночную аварию в центре Петербурга, которая могла окончиться трагедией. Инцидент произошёл 12 мая, ролик появился в соцсетях.

На кадрах видно, как машина, на которую нанесён логотип агрегатора Uber, вылетает на тротуар в районе дома 3 по Кузнечному переулку. Под колёса попадает компания из трёх человек, автомобиль также чудом не задевает нескольких девушек, идущих позади.

Пострадавшим, по сообщениям очевидцев, пришлось обратиться за медицинской помощью. У водителя якобы были признаки алкогольного опьянения.

«Фонтанка» запросила комментарий у МВД.

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Комментарии (1)

viking
каршеринг что убер и тд, они все опысны для общества, ни кокого контроля, там за руль садятся кто попало и нарки и пьян!
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