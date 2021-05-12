Камеры видеонаблюдения запечатлели ночную аварию в центре Петербурга, которая могла окончиться трагедией. Инцидент произошёл 12 мая, ролик появился в соцсетях.
На кадрах видно, как машина, на которую нанесён логотип агрегатора Uber, вылетает на тротуар в районе дома 3 по Кузнечному переулку. Под колёса попадает компания из трёх человек, автомобиль также чудом не задевает нескольких девушек, идущих позади.
Пострадавшим, по сообщениям очевидцев, пришлось обратиться за медицинской помощью. У водителя якобы были признаки алкогольного опьянения.
«Фонтанка» запросила комментарий у МВД.