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В Калининграде трёхлетний ребёнок выбрался из квартиры с умершими родителями. Семью характеризуют как благополучную

СК расследует загадочную смерть родителей трёхлетнего малыша в Калининграде

Смерть супругов 27 и 23 лет расследует СУ СКР по Калининградской области. Их трупы в квартире обнаружили соседи, когда оттуда сумел сам выбраться малыш.

Как рассказали в ведомстве, семейная пара перестала выходить на связь с вечера 7 мая 2021 года. Их трехлетний ребенок днём 10 мая 2021 года смог самостоятельно открыть дверь квартиры и выйти на лестничную площадку, где его и обнаружили жильцы дома.

На телах мужчины и женщины видимых повреждений и следов насильственной смерти полицейские не обнаружили. Причину и дату их смерти установят судмедэксперты.

«Следствием установлено, что семья, в которой воспитывался ребенок, является благополучной, на профилактических учетах ранее не состояла. Мальчик в настоящее время находится в отделении сестринского ухода в лечебном учреждении под круглосуточным наблюдением врачей. Его здоровью ничто не угрожает. Решается вопрос о передаче ребенка под опеку бабушке», — заверили в СК.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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