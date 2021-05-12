В Калининграде трёхлетний ребёнок выбрался из квартиры с умершими родителями. Семью характеризуют как благополучную

Смерть супругов 27 и 23 лет расследует СУ СКР по Калининградской области. Их трупы в квартире обнаружили соседи, когда оттуда сумел сам выбраться малыш.

Как рассказали в ведомстве, семейная пара перестала выходить на связь с вечера 7 мая 2021 года. Их трехлетний ребенок днём 10 мая 2021 года смог самостоятельно открыть дверь квартиры и выйти на лестничную площадку, где его и обнаружили жильцы дома.

На телах мужчины и женщины видимых повреждений и следов насильственной смерти полицейские не обнаружили. Причину и дату их смерти установят судмедэксперты.