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Учёные зафиксировали ядерные реакции на Чернобыльской АЭС спустя 35 лет после взрыва

Ядерные реакции продолжают происходить в разрушенном реакторе ЧАЭС

Учёные зафиксировали ядерные реакции, происходящие под новым конфайнментом, изолирующим разрушенный реактор Чернобыльской АЭС.

Как сообщается в статье, опубликованной в майском номере журнала Science, потенциальную опасность представляет собой захороненная урановая топливная масса, и исследователи пытаются установить, прекратятся ли реакции сами по себе или же для этого потребуются срочные меры.

По данным издания, установленные на АЭС датчики фиксируют увеличение числа нейтронов в одном из недоступных помещений, что указывает на реакцию ядерного деления. Эти сведения также подтверждают украинские учёные.

«Мы не можем исключить возможность аварии», — цитирует научный журнал представителя киевского Института проблем безопасности атомных электростанций.

По словам эксперта, нарастание количества нейтронов идёт медленно, и в запасе есть ещё несколько лет для определения мер по противодействию угрозе.

Большой материал, посвящённый 35-летию со дня трагедии на ЧАЭС и рассказывающий о мифах и правде чернобыльской катастрофы, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (3)

vader
Период полураспада урана-235 составляет около 70 миллионов лет. Правда, удивительно, что и через целых 35 лет там все еще идут ядерные реакции?

Такое впечатление, что физику в школе перестали преподавать вообще, причем во всем мире.
ПТСЖ
Новый конфайнмент построили - поток денег прекратился. Теперь нужна новая кормушка, сейчас начнут выдумывать на что бы ещё потратить денег.
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