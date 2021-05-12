Учёные зафиксировали ядерные реакции на Чернобыльской АЭС спустя 35 лет после взрыва

Учёные зафиксировали ядерные реакции, происходящие под новым конфайнментом, изолирующим разрушенный реактор Чернобыльской АЭС.



Как сообщается в статье, опубликованной в майском номере журнала Science, потенциальную опасность представляет собой захороненная урановая топливная масса, и исследователи пытаются установить, прекратятся ли реакции сами по себе или же для этого потребуются срочные меры.



По данным издания, установленные на АЭС датчики фиксируют увеличение числа нейтронов в одном из недоступных помещений, что указывает на реакцию ядерного деления. Эти сведения также подтверждают украинские учёные.

