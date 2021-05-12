Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о запуске 130 ракет в направлении израильских городов Ашкелон, Нетивот и Сдерот. Об этом вечером 12 мая сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Saut Al-Aqsa.
Издание отмечает, что этот ракетный удар — ответ на гибель командиров ХАМАС. Среди умерших — ответственный за город Газа Бассем Ису. Также радикалы мстят за разрушение шестнадцатиэтажного здания в центре сектора Газа «Бурдж аш-Шурук» («Башня аш-Шурук») в результате обстрелов со стороны Израиля.
В МИД Израиля, в свою очередь, действия ХАМАС назвали спланированной террористической атакой.
«Израиль находится под (влиянием) террористической атаки. Она скоординирована и запланирована террористической группировкой ХАМАС. Она нацелена против миллионов мирных жителей в Израиле», — цитирует РИА Новости официального представителя МИД Израиля Лиора Хайата.