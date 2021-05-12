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СМИ: В ХАМАС заявили о запуске 130 ракет в направлении трех израильских городов

Сектор Газа ответил Израилю на разрушение высотки и гибель командиров 130 ракетами

Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о запуске 130 ракет в направлении израильских городов Ашкелон, Нетивот и Сдерот. Об этом вечером 12 мая сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Saut Al-Aqsa.

Издание отмечает, что этот ракетный удар — ответ на гибель командиров ХАМАС. Среди умерших — ответственный за город Газа Бассем Ису. Также радикалы мстят за разрушение шестнадцатиэтажного здания в центре сектора Газа «Бурдж аш-Шурук» («Башня аш-Шурук») в результате обстрелов со стороны Израиля.

В МИД Израиля, в свою очередь, действия ХАМАС назвали спланированной террористической атакой.

«Израиль находится под (влиянием) террористической атаки. Она скоординирована и запланирована террористической группировкой ХАМАС. Она нацелена против миллионов мирных жителей в Израиле», — цитирует РИА Новости официального представителя МИД Израиля Лиора Хайата.

Вооруженный конфликт между палестинцами и израильтянами вспыхнул после беспорядков в Восточном Иерусалиме у мечети Аль-Акса. В ходе столкновений протестующих с израильскими военными пострадало около 200 человек. «Фонтанка» подготовила подробный дайджест развития обстановки в Израиле и Палестине с видео обстрелов от очевидцев.

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Комментарии (1)

Piter Russo
К сожалению они ничего этим не добьются, кроме случайных жертв у израильтян и ответных ударов израильской армии, и гибелью своих же сторонников и палестинцев.
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