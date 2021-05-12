МИД России назвал незаконными попытки Израиля поменять статус Иерусалима

По мнению российских дипломатов Израиль должен прекратить попытки изменить географический, демографический и исторический статус Иерусалима и свернуть поселенческую деятельность в восточной его части. Об этом 12 мая заявил замглавы МИД Сергей Вершинин в беседе с РИА Новости.
По мнению Вершинина, Израиль не имеет юридических оснований для изменения статуса Иерусалима.
Обострение конфликта между палестинцами и израильтянами возникло на фоне решения израильского суда о выселении палестинских семей из района Шейх-Джарра. Судебные разбирательства длятся не одно десятилетие. Израильская организация «Нахалат Шимон» требует выселить палестинцев, аргументируя свою позицию тем, что до 1948 года землёй владели еврейские семьи. Палестинцы называют закон о реституции несправедливым и считают требования израильтян незаконными.
Замглавы МИД подчеркнул, что Россия привержена международно-правовой базе палестино-израильского урегулирования, которая учитывает интересы обеих сторон конфликта.
Как ранее сообщала «Фонтанка», вооруженный конфликт между палестинцами и израильтянами вспыхнул после беспорядков в Восточном Иерусалиме у мечети Аль-Акса. В ходе столкновений протестующих с израильскими военными пострадало около 200 человек.
«Фонтанка» подготовила подробный дайджест развития обстановки в Израиле и Палестине с видео обстрелов от очевидцев.