МИД России назвал незаконными попытки Израиля поменять статус Иерусалима

По мнению российских дипломатов Израиль должен прекратить попытки изменить географический, демографический и исторический статус Иерусалима и свернуть поселенческую деятельность в восточной его части. Об этом 12 мая заявил замглавы МИД Сергей Вершинин в беседе с РИА Новости.



По мнению Вершинина, Израиль не имеет юридических оснований для изменения статуса Иерусалима.

Обострение конфликта между палестинцами и израильтянами возникло на фоне решения израильского суда о выселении палестинских семей из района Шейх-Джарра. Судебные разбирательства длятся не одно десятилетие. Израильская организация «Нахалат Шимон» требует выселить палестинцев, аргументируя свою позицию тем, что до 1948 года землёй владели еврейские семьи. Палестинцы называют закон о реституции несправедливым и считают требования израильтян незаконными.