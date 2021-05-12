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Члена УИК Павла Чупрунова, которого выгнали с подсчета голосов по Конституции, признали невиновным в сопротивлении полиции

Суд признал невиновным члена комиссии МО «Черная речка» по делу о неповиновении полиции

Приморский районный суд Петербурга сегодня, 12 мая, прекратил дело члена совета общественной организации «Открытая Россия» Павла Чупрунова, которого обвиняли в неповиновении сотрудникам полиции на участке для голосования по поправкам к Конституции России в июне прошлого года. Как сообщила юрист «Апологии протеста» Варвара Михайлова, представлявшая интересы активиста, всего по делу почти за год состоялось 25 судебных заседаний.

«Мне кажется, это какой-то рекорд по количеству заседаний на городском уровне. Скорее всего, прокурор будет обжаловать данное решение, но если городской суд оставит его в силе, то это будет небольшим, но прецедентом, потому что я впервые вижу, чтобы удалось признать задержание фейковым», — сказал он.

Активист добавил, что если городской суд оставит в силе данное решение, то в дальнейшем он намерен подавать иск к сотрудникам полиции, которые его задержали, и требовать компенсации.

Павла Чупрунова задержали 1 июля 2020 года на избирательном участке. Он работал на голосовании по поправкам к Конституции РФ в статусе члена комиссии МО «Черная речка» с правом решающего голоса. Его не допустили до подсчета голосов из-за отсутствия справки по COVID-19 и забрали в отдел полиции. Полицейские составили протокол о неповиновении полиции. Приморский районный суд назначил ему 10 суток ареста. Отбыть весь срок ему не удалось, городской суд отменил данное решение и вернул дело на рассмотрение. Приморский суд в итоге прекратил дело, но с этим не согласились прокуратура и полиция, и его снова вернули на рассмотрение.

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Комментарии (1)

***_555
Полицаев же накажут, правда?
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