Члена УИК Павла Чупрунова, которого выгнали с подсчета голосов по Конституции, признали невиновным в сопротивлении полиции

Приморский районный суд Петербурга сегодня, 12 мая, прекратил дело члена совета общественной организации «Открытая Россия» Павла Чупрунова, которого обвиняли в неповиновении сотрудникам полиции на участке для голосования по поправкам к Конституции России в июне прошлого года. Как сообщила юрист «Апологии протеста» Варвара Михайлова, представлявшая интересы активиста, всего по делу почти за год состоялось 25 судебных заседаний.



«Мне кажется, это какой-то рекорд по количеству заседаний на городском уровне. Скорее всего, прокурор будет обжаловать данное решение, но если городской суд оставит его в силе, то это будет небольшим, но прецедентом, потому что я впервые вижу, чтобы удалось признать задержание фейковым», — сказал он.