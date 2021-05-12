Фонд друзей балтийской нерпы просит внимания всех, кто находится вблизи Петровского дока, Средней и Купеческой гаваней в Кронштадте — где-то там скрывается больной детёныш редкой балтийской нерпы.
«К сожалению, мы не успели доехать туда раньше спасателей 21 станции Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга, которые приехали и принялись гонять животное на катере. Для нас не составляло бы никакого труда подобрать ослабленное животное сачком с набережной, но несмотря на наши просьбы и возражения редкое животное было отогнано. И звоните пожалуйста нам по телефону 699–23–99», — написали представители фонда 12 мая в Instagram.
Фонд в мае уже принял на попечение ещё одного нерпёнка. На сей раз потерявшего маму детёныша нашли в посёлке Моторное. Дитя Ладоги совсем крошечное, весит всего 4,8 килограмма, почти как новорождённый.