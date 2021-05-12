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«Здесь не нужно искать никаких противоречий». Песков прокомментировал разные цифры по вакцинированным от Путина и Мишустина

В Кремле заявили, что противоречий в данных по числу вакцинированных россиян нет

Российские власти не видят противоречий в данных по числу вакцинированных от коронавируса в РФ. При этом в Кремле отмечают, что масштаб страны может затруднять процесс подсчёта и публикации данных в режиме онлайн. Об этом 12 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Есть цифры, которые даёт штаб по гражданам, которые получили одну дозу прививки, и есть цифры по гражданам, которые получили две дозы прививки. Здесь не нужно искать никаких противоречий», — цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что премьер-министр Михаил Мишустин и президент Владимир Путин оперируют разными данными, подчеркнув при этом, что «динамика всё-таки возрастает и количество вакцинированных увеличивается».

«Невозможно получать по всей стране, с учётом размеров нашей страны, цифры онлайн, чтобы прямо до одного человека можно было учитывать», — резюмировал пресс-секретарь Путина.

Также Песков заметил, что в докладе правительственного штаба по статистическим данным «есть определённая инерционность». «Когда происходит апдейт, то происходит, соответственно, увеличение», — пояснил он.

Ранее Владимир Путин сообщил, что первый компонент вакцины от COVID-19 в России получили около 21 млн граждан. Михаил Мишустин же в своем ежегодном отчёте о работе правительства заявил, что в стране привито уже 24 млн человек.

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Комментарии (10)

Guest1234
В Кремле давно уже много чего не видят, если верить Пескову.
O-o!
Не ту страну назвали гондурасом
BrotherRabbit
Действительно: "Невозможно получать по всей стране, с учётом размеров нашей страны, цифры онлайн, чтобы прямо до одного человека можно было учитывать"
Конечно, невозможно прям до одного человека.
Поэтому расхождения составляют несколько миллионов человек. Процентов двадцать так. Примерно.
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