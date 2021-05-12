«Здесь не нужно искать никаких противоречий». Песков прокомментировал разные цифры по вакцинированным от Путина и Мишустина

«Есть цифры, которые даёт штаб по гражданам, которые получили одну дозу прививки, и есть цифры по гражданам, которые получили две дозы прививки. Здесь не нужно искать никаких противоречий», — цитирует Пескова ТАСС.

Российские власти не видят противоречий в данных по числу вакцинированных от коронавируса в РФ. При этом в Кремле отмечают, что масштаб страны может затруднять процесс подсчёта и публикации данных в режиме онлайн. Об этом 12 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что премьер-министр Михаил Мишустин и президент Владимир Путин оперируют разными данными, подчеркнув при этом, что «динамика всё-таки возрастает и количество вакцинированных увеличивается».



«Невозможно получать по всей стране, с учётом размеров нашей страны, цифры онлайн, чтобы прямо до одного человека можно было учитывать», — резюмировал пресс-секретарь Путина.



Также Песков заметил, что в докладе правительственного штаба по статистическим данным «есть определённая инерционность». «Когда происходит апдейт, то происходит, соответственно, увеличение», — пояснил он.



Ранее Владимир Путин сообщил, что первый компонент вакцины от COVID-19 в России получили около 21 млн граждан. Михаил Мишустин же в своем ежегодном отчёте о работе правительства заявил, что в стране привито уже 24 млн человек.

