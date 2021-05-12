Голикова: Осенью локдауна не будет — европейские страны готовы открыть границы

Российский вице-премьер рассказала о предложениях из некоторых европейских стран по открытию авиасообщения с РФ.

«У нас сейчас есть достаточно большое количество обращений зарубежных государств, которые предлагают открыть авиационное сообщение. <...> У нас сейчас есть несколько предложений из Европы, где улучшается эпидемиологическая ситуация», — цитирует 12 мая заявление Татьяны Голиковой РИА Новости.

По ее словам, у российской стороны есть свои критерии, на основании которых происходит открытие авиасообщения с другими государствами. Вице-премьер пообещала добавить новые направления для путешествий по мере улучшения эпидемиологической обстановки.