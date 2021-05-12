FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +22
74.16р90.00р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Голикова: Осенью локдауна не будет — европейские страны готовы открыть границы

Татьяна Голикова анонсировала открытие авиасообщения с европейскими странами

Российский вице-премьер рассказала о предложениях из некоторых европейских стран по открытию авиасообщения с РФ.

«У нас сейчас есть достаточно большое количество обращений зарубежных государств, которые предлагают открыть авиационное сообщение. <...> У нас сейчас есть несколько предложений из Европы, где улучшается эпидемиологическая ситуация», — цитирует 12 мая заявление Татьяны Голиковой РИА Новости.

По ее словам, у российской стороны есть свои критерии, на основании которых происходит открытие авиасообщения с другими государствами. Вице-премьер пообещала добавить новые направления для путешествий по мере улучшения эпидемиологической обстановки.

Кроме того, Голикова заявила, что локдауна осенью не планируется. Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня, 12 мая, пообещал не ограничивать отдых россиян в других странах.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

dedmoroz_5e4d8827384c2
а пешком и на лошади ходить туда запрещено//
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний