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Мишустин пообещал не ограничивать отдых россиян в других странах

Михаил Мишустин выступил против предложения ограничить россиянам поездки на отдых за границу

Премьер-министр России после ежегодного отчета о работе правительства прокомментировал возможные ограничения заграничных поездок.

«Ограничение свободы передвижения наших граждан — это не совсем правильный путь», — заявил 12 мая Михаил Мишустин.

По его словам, необходимо развивать внутренний туризм. Ограничения на поездки снизили бы конкуренцию для российской туристической индустрии. «Мы стремимся, чтобы у нас были лучше условия, и предстоит огромная работа», — заверил глава кабмина.

Во время ежегодного отчета о работе правительства Мишустин также констатировал, что из-за пандемии многие не смогли поехать на отдых за границу. Российские власти ввели программу туристического кешбэка для внутреннего туризма, которой воспользовались около 1 миллиона человек.

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Комментарии (4)

Маэстро
Пообещал - не значит сделал. Можно не ограничивать, можно ввести, например, при возвращении 5 ПЦР-тестов с разницей в 1 день, результаты которых вы обязаны выложить на госуслуги через 3 дня после возвращения. Не решается задачка? Ваши проблемы, но вас никто ни в чём не ограничивает.
Cashmare
а где сказано ,что он пообещал? "не совсем правильный путь" - это мало того, что НЕ пообещал, это скорее допустил ограничения
hedgehog_
т.е. будут цены расти. а отдыха не будет. ну отлично. стабильность жэ
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