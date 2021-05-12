Мишустин пообещал не ограничивать отдых россиян в других странах

Премьер-министр России после ежегодного отчета о работе правительства прокомментировал возможные ограничения заграничных поездок.



«Ограничение свободы передвижения наших граждан — это не совсем правильный путь», — заявил 12 мая Михаил Мишустин.

По его словам, необходимо развивать внутренний туризм. Ограничения на поездки снизили бы конкуренцию для российской туристической индустрии. «Мы стремимся, чтобы у нас были лучше условия, и предстоит огромная работа», — заверил глава кабмина.

Во время ежегодного отчета о работе правительства Мишустин также констатировал, что из-за пандемии многие не смогли поехать на отдых за границу. Российские власти ввели программу туристического кешбэка для внутреннего туризма, которой воспользовались около 1 миллиона человек.