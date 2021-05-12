«Не основан на законодательстве». Прокуратура не оценила ответ петербургского жилкома об использовании воздуходувок на улицах

Спор муниципального депутата и жилищного комитета по поводу использования воздуходувок при уборке улиц дорос до прокуратуры. Позиция чиновников ей не понравилась.
Как сообщил 12 мая депутат муниципального совета МО Гражданка Вадим Сафонов, ранее он обратился в жилищный комитет с заявлением о незаконности использования воздуходувок. Однако ведомство в своем официальном ответе за подписью зампредседателя Сергея Куралова ответило, что не считает целесообразным отказ от них. После этого Сафонов обратился в прокуратуру, которая решила, что ответ чиновника «не основан на законодательстве». Нарушение включено в представление на имя главы жилищного комитета. В жилкоме обещали дать комментарий после рассмотрения представления.
«Фонтанка» подробно писала о борьбе между коммунальщиками и противниками воздуходувок. Последние ссылаются на технические данные, согласно которым уровень шума от агрегатов выше позволенного СанПиНом. Еще раньше в ходе общественных слушаний по проекту новых правил благоустройства жители предлагали запретить использование пылесосов для ручной уборки, воздуходувок, электрокос. Однако в графе рекомендаций сообщалось, что это повлечет слишком большие расходы бюджета.