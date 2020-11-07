Есть недовольные площадками для выгула собак, - лают. Есть недовольные детсадами, - визжат. Кто-то - против остекления соседского балкона, кто-то - против велосипеда на этаже. В Петербурге добавилось недовольных. Теперь - уборкой листьев воздуходувками.

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Уборка листвы и грязи на улицах с помощью воздуходувов исчерпала терпение некоторых горожан. Им шумно и пыльно, некоторым - пахнет выхлопами. И эти активные люди не только затыкают уши или переписываются в соцсетях. Они пошли по инстанциям. Губернатора просят научить коммунальщиков работать по старинке - граблями и метлой. Жалобы стремительно множатся. Работники коммунальной сферы используют устройство не только для сдувания листьев, но и вместо веника. Раздражение вызывает шум, пыль, и даже выхлопы — устройство работает на бензине. Под одним из гневных постов в Facebook не менее эмоционально высказываются в комментариях: «Задолбали с этими воющими игрушками, если не сказать грубее», «И у нас такой пылесос для листьев воет - ноу-хау этого сезона! Даже закрытые окна не спасают!», «Мало того, что гул идет спозаранку, так еще тратится бензин, а работнику все равно надо платить», «И даже в парках этот ужас! В Летнем саду! В Михайловском! Туда народ приходит насладиться красотой и тишиной, а слышит этот тошнотворный звук и дышит вонью от этого агрегата».

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Центром заговора против использования пытесосов-наоборот стал Калининский район, в недрах которого уже родилось сообщество «Питер без воздуходувок», в котором недовольные могут найти советы по борьбе с назойливым жужжанием и выпустить пар. За 3 недели там три сотни членов. Есть примеры переписки с чиновниками, образцы стандартных жалоб в управляющую компанию, районное жилищное агентство. Далее следует длинный список из инстанций на любой вкус и шаблон обращения в Роспотребнадзор.

Депутат муниципального образования «Гражданка» Сафонов 6 ноября обратился к Александру Беглову с просьбой обязать всех, занятых на уборке улиц, неукоснительно соблюдать правила благоустройства, а именно - не использовать набирающие в Петербурге популярность воздуходувы. Автор обращения к губернатору нашел в правилах благоустройства пункты, которые позволяют заявлять о протесте не только в социальных сетях, но и в правовом поле.

Правила благоустройства Петербурга, которые утверждены постановлением правительства города, определяют, что для уличной уборки можно использовать не только ручной труд, но и механизированные достижения цивилизации. Например, в летнее время одна из целей этой деятельности — обеспыливание территории (пункт 5.2 приложения 5 к правилам). И в любое время года документ требует, чтобы способы уборки не допускали запыленность воздуха. Противники новых устройств для дворников уверяют: с учетом скорости воздушного потока, который они создают, от 60 до 200 м\с, их работа вряд ли вписывается в рамки правил.



За пределами частных владений — то есть на территориях общего пользования - правилам благоустройства вторит и регламент уборки внутриквартальных территорий. В период летней уборки он предписывает ударять загрязнения-источники запыленности. В обращении к главе города подчеркивается: воздуходувки способствуют только перемещению того, от чего сказано избавляться. А листьям и мусору с газонов прописана ручная уборка.

Противники приводят технические данные, согласно которым воздуходувки визжат на уровне 60 дБ до 112 дБ, тогда как по СанПиНу в жилых комнатах уровень шума не должен превышать 40-55 дБ, а на непосредственно прилегающей к жилым домам территории - 55-70 дБ). Шумная уборка в утренние часы — до 8 утра в будние и до полудня в выходные и праздники может приравниваться к нарушению покоя горожан и заодно закона об административных правонарушениях Петербурга.

Узнали о недовольстве жильцов уже и в профильном комитете по благоустройству. Там аргументы не опровергают, но уверяют: на подведомственных землях в границах МО «Гражданка» «Калининское СПХ» не применяет воздуходувы, всё - только руками. Про остальные свои угодья ведомство умолчало.

В феврале 2020 года Смольный уже отверг предложение запретить работу источников шумового загрязнения: воздуходувов, пылесосов и электрокос на общественных слушаниях по проекту новых правил благоустройства. Тогда чиновники объяснили свое решение «слишком большими расходами бюджета». Регулярно горожане и эксперты предлагают отказаться от практики уборки палой листвы с газонов. Возражения чиновников обычны: город — не лес, и в опавшей листве копятся реагенты и находят дом паразиты.

Перспективы борьбы с повальной модой коммунальщиков на воздуходувки пока туманные даже в Москве, жители которой также повально жалуются на минусы работы устройства.

Столичное постановление об утверждении правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы диктует, что уборку листвы необходимо проводить веерными граблями, исключить использование острых грабель и метел на газонах с целью предотвращения повреждения напочвенного травяного покрова. Но прямо воздуходувы и пылесосы не запрещает, а только рекомендует использовать их на открытых пространствах, удаленных от жилой застройки.



Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»