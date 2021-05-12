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В Петербурге поездка на такси обошлась пассажиру в 1 млн рублей. Тех, кто взял больше, чем планировалось, задержали

Полицейские задержали мигрантов, подозреваемых в краже 1 млн рублей у петербуржца

Двоих мигрантов заподозрили в краже у любителя ночных приключений в центре Петербурга. Поездка на такси в нетрезвом состоянии обошлась ему в один миллион рублей.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 12 мая, накануне сотрудники управления уголовного розыска полицейского главка при содействии коллег из Приморского района задержали двух мигрантов из Средней Азии в возрасте 30 и 32 лет.

По предварительной информации, в конце апреля этого года один из них, подрабатывая частным извозом, вызвался подвезти до дома 35-летнего посетителя ночного бара в Мучном переулке. В ходе поездки в такси сел земляк водителя, который попросил у выпившего пассажира телефон и заставил снять с него блокировку.

«Мужчина обратил внимание, что неизвестный осуществляет переводы через мобильный банк, и потребовал отдать телефон. Тогда мигранты вытащили мужчину из машины, забрав телефон и золотую цепочку», — описали дальнейшие события в региональном управлении МВД.

Общий ущерб, включая списанные денежные средства, составил 1,1 миллиона рублей. После случившегося было возбуждено уголовное дело по 158-й статье УК РФ (кража).

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО
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В полицейском главке не исключают, что подозреваемые могут быть причастны к аналогичным преступлениям. Петербуржцев попросили присмотреться к их лицам. Те, кто обладает какой-либо информацией, могут передать её по телефонам: (812) 573–59–02 либо 112.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

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Комментарии (2)

Феликс Бенедиктович
Не кража ... а 161...
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Одним словом, это и есть "рабочие руки".
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