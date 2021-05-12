Двоих мигрантов заподозрили в краже у любителя ночных приключений в центре Петербурга. Поездка на такси в нетрезвом состоянии обошлась ему в один миллион рублей.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 12 мая, накануне сотрудники управления уголовного розыска полицейского главка при содействии коллег из Приморского района задержали двух мигрантов из Средней Азии в возрасте 30 и 32 лет.
По предварительной информации, в конце апреля этого года один из них, подрабатывая частным извозом, вызвался подвезти до дома 35-летнего посетителя ночного бара в Мучном переулке. В ходе поездки в такси сел земляк водителя, который попросил у выпившего пассажира телефон и заставил снять с него блокировку.
«Мужчина обратил внимание, что неизвестный осуществляет переводы через мобильный банк, и потребовал отдать телефон. Тогда мигранты вытащили мужчину из машины, забрав телефон и золотую цепочку», — описали дальнейшие события в региональном управлении МВД.
Общий ущерб, включая списанные денежные средства, составил 1,1 миллиона рублей. После случившегося было возбуждено уголовное дело по 158-й статье УК РФ (кража).
В полицейском главке не исключают, что подозреваемые могут быть причастны к аналогичным преступлениям. Петербуржцев попросили присмотреться к их лицам. Те, кто обладает какой-либо информацией, могут передать её по телефонам: (812) 573–59–02 либо 112.