Двоих мигрантов заподозрили в краже у любителя ночных приключений в центре Петербурга. Поездка на такси в нетрезвом состоянии обошлась ему в один миллион рублей.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 12 мая, накануне сотрудники управления уголовного розыска полицейского главка при содействии коллег из Приморского района задержали двух мигрантов из Средней Азии в возрасте 30 и 32 лет.



По предварительной информации, в конце апреля этого года один из них, подрабатывая частным извозом, вызвался подвезти до дома 35-летнего посетителя ночного бара в Мучном переулке. В ходе поездки в такси сел земляк водителя, который попросил у выпившего пассажира телефон и заставил снять с него блокировку.

