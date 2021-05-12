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После шутинга в школе Казани в Петербурге получили «взрывоопасную» анонимку из США. На улицу вывели 6 тысяч учеников

Полиция Петербурга проверила больше 600 школ после анонимного письма

645 школ Северной столицы проверяли сотрудники ГУ МВД после письма, которое пришло на электронную почту «Центра реабилитации и милосердия».

Как стало известно «Фонтанке» 12 мая, сообщение об анонимке о заложенных бомбах в школах поступило в полицию Петербурга накануне около половины первого дня от руководства указанного центра. Как установили специалисты, почтовый ящик, с которого пришло письмо, расположен на технической площадке в США.

Несмотря на то, что сообщения аналогичного содержания поступают в правоохранительные органы минимум раз в неделю, все учебные заведения города было решено тщательно обследовать. Не в последнюю очередь это было связано с трагедией, которая утром 11 мая случилась в гимназии 175 в Казани. Там бывший ученик расстрелял учащихся и сотрудников. Погибли семь детей и две учительницы.

Всего до 18 часов полицейские осмотрели 645 объектов. Ни на одном не нашли взрывчатых веществ или взрывных устройств. Администрации десяти школ в Красносельском, Калининском и Красногвардейском районах на время проверки вывели учащихся на улицу. Всего было эвакуировано почти 6 тысяч человек.

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Комментарии (12)

Tattiana
Я считаю недопустимым использование словечек типа "шутинг" в подобной ситуации. Это не шутки, а трагедия.
Яхта
Автор родной язык забыл?
Pilat
А где заявление нашего МИД о том, что это происшествие будет тщательно расследовано на причастность властей США?
МИД продолжает изображать желе в холодильнике.
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