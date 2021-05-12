После шутинга в школе Казани в Петербурге получили «взрывоопасную» анонимку из США. На улицу вывели 6 тысяч учеников

645 школ Северной столицы проверяли сотрудники ГУ МВД после письма, которое пришло на электронную почту «Центра реабилитации и милосердия».



Как стало известно «Фонтанке» 12 мая, сообщение об анонимке о заложенных бомбах в школах поступило в полицию Петербурга накануне около половины первого дня от руководства указанного центра. Как установили специалисты, почтовый ящик, с которого пришло письмо, расположен на технической площадке в США.

Несмотря на то, что сообщения аналогичного содержания поступают в правоохранительные органы минимум раз в неделю, все учебные заведения города было решено тщательно обследовать. Не в последнюю очередь это было связано с трагедией, которая утром 11 мая случилась в гимназии 175 в Казани. Там бывший ученик расстрелял учащихся и сотрудников. Погибли семь детей и две учительницы.

