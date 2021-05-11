В Петербурге суд отпустил из изолятора экс-модель, обвиняемую в нападении. За неё просила избитая бабушка

Калининский районный суд смягчил меру пресечения жительнице Петербурга, арестованной за нападение на бабушку. Пожилая женщина, которой, по данным СК, в семейной ссоре проломили череп, оказалась отходчивой.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 11 мая следствие просило продлить меру пресечения Ирине Васильевой и оставить её за решёткой. Сама обвиняемая в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК) просила суд отпустить её из изолятора. Увидеть внучку дома также хотела 81-летняя потерпевшая.
Пенсионерку в начале марта госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа. Скорую помощь вызвала 25-летняя внучка с модельным прошлым и опасным пристрастием, которая заявила, что бабушка упала. По версии следствия, падению предшествовали ссора из-за денег, пощёчина и удар кулаком в глаз. Васильева признавала вину. Суд отправил девушку под домашний арест сроком до 7 июня.