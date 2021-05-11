Жара заставила спасателей выйти к воде. На водоёмах Петербурга усилили контроль

В Северной столице сегодня, 11 мая, выдался самый жаркий день с начала весны. Как рассказали в пресс-службе администрации губернатора Петербурга, из-за потепления поисково-спасательные службы города усиливают контроль за обеспечением безопасности на водоемах.



Внимание спасателей особенно будет приковано к набережным, причалам и городским пляжам. Они будут осуществлять патрулирование и мониторинг водных объектов.



В Смольном уточнили, что в этом году будет открыто 26 официальных пляжей и рекреационных зон. К купальному сезону уже подготовлены 19 спасательных станций и 16 дополнительных сезонных спасательных постов в местах массового отдыха.

