Жара заставила спасателей выйти к воде. На водоёмах Петербурга усилили контроль

В Северной столице сегодня, 11 мая, выдался самый жаркий день с начала весны. Как рассказали в пресс-службе администрации губернатора Петербурга, из-за потепления поисково-спасательные службы города усиливают контроль за обеспечением безопасности на водоемах.
Внимание спасателей особенно будет приковано к набережным, причалам и городским пляжам. Они будут осуществлять патрулирование и мониторинг водных объектов.
В Смольном уточнили, что в этом году будет открыто 26 официальных пляжей и рекреационных зон. К купальному сезону уже подготовлены 19 спасательных станций и 16 дополнительных сезонных спасательных постов в местах массового отдыха.
Как ранее писала «Фонтанка», по словам главного специалиста центра «ФОБОС» Михаила Леуса, сегодняшний день стал не только самым тёплым с начала мая, но и с начала всего весеннего сезона. К 18:30 температура в Петербурге на одну десятую градуса превысила 25 градусов. Однако температурным рекордом для 11 мая данная отметка не стала. Как уточнил «Фонтанке» главный синоптик города Александр Колесов, до максимума не хватило двух градусов.