Основатель Facebook Макс Цукерберг 11 мая опубликовал фото своих козлят и рассказал, что их зовут Биткоин и Макс.

Как напомнил Forbes, в 2011 году Цукерберг в интервью Fortune заявил, что ест мясо только тех животных, которых убил собственноручно.

В 2019 году основатель Twitter Джек Дорси в интервью Rolling Stone в 2019 году признался, что Цукерберг предложил в качестве угощения недавно умерщвлённую им козу. Однако Дорси, сославшись на то, что мясо холодное, ограничился салатом. Через несколько месяцев «отец» Twitter отписался от микроблога основателя Facebook, а позже пресс-служба соцсети, комментируя информацию об отписке, использовала эмодзи козы.