Культовая петербургская галерея «Борей» может закрыться. Пост с такой информацией появился 11 мая в социальных сетях арт-центра. Причина — накопившиеся за пандемию большие долги по содержанию галереи: как уже писала «Фонтанка», когда галерея собирала в 2017 году деньги на ремонт, независимый «Борей» сам ежемесячно платит аренду, с трудом выискивая на это деньги.
«Мы не просим денег просто так, а предлагаем вам выбрать себе по символической цене произведение искусства из уникальной коллекции «Борея», — обратилась к ценителям искусства бессменный директор арт-центра Татьяна Пономаренко. — Это поможет нам удержаться на плаву и работать, продолжая предоставлять свои выставочные пространства для художников и ценителей современного искусства — бесплатно».
Галерея «Борей» 5 января 2021 года отметила 30-летие. В этих стенах полуподвала на Литейном проспекте бурлила культурная жизнь в 1990-е: здесь проходили первые выступления «Чижа», «Ночных снайперов», проходили первые выставки Николая Копейкина, Олега Хвостова. В последующие годы «Борей» проводил выставки Александра Флоренского, «Товарищества Новые Тупые», Бориса Гребенщикова и многих других.