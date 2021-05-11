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Андеграундная галерея «Борей», где выступал «Чиж» и впервые выставлялся Копейкин, — на грани закрытия

Создатели культовой галереи «Борей» вынуждены распродавать коллекцию

Культовая петербургская галерея «Борей» может закрыться. Пост с такой информацией появился 11 мая в социальных сетях арт-центра. Причина — накопившиеся за пандемию большие долги по содержанию галереи: как уже писала «Фонтанка», когда галерея собирала в 2017 году деньги на ремонт, независимый «Борей» сам ежемесячно платит аренду, с трудом выискивая на это деньги.

«Мы не просим денег просто так, а предлагаем вам выбрать себе по символической цене произведение искусства из уникальной коллекции «Борея», — обратилась к ценителям искусства бессменный директор арт-центра Татьяна Пономаренко. — Это поможет нам удержаться на плаву и работать, продолжая предоставлять свои выставочные пространства для художников и ценителей современного искусства — бесплатно».

Галерея «Борей» 5 января 2021 года отметила 30-летие. В этих стенах полуподвала на Литейном проспекте бурлила культурная жизнь в 1990-е: здесь проходили первые выступления «Чижа», «Ночных снайперов», проходили первые выставки Николая Копейкина, Олега Хвостова. В последующие годы «Борей» проводил выставки Александра Флоренского, «Товарищества Новые Тупые», Бориса Гребенщикова и многих других.

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Комментарии (1)

Mai
Значит скоро в помещении Борея откроется злачный бар..
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