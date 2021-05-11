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В Финляндии 15 человек получили компенсации за побочные эффекты после прививки от коронавируса

От 600 до 2 000 евро получили в Финляндии вакцинированные от COVID-19 люди, потребовавшие компенсации у страховой компании из-за побочных эффектов. Об этом 11 мая сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Всего выплаты направили 15 гражданам, большинство из них — сотрудники здравоохранения. Уточняется, что компенсации получили, в частности, те, у кого наблюдались после прививки дерматит, аллергические реакции, увеличение лимфатических узлов и онемение конечностей.

В общей сложности в страховую компанию, занимающуюся компенсациями в результате фармацевтических ошибок, подано 85 заявок.

В конце марта сообщалось о том, что в Финляндии выявлено 415 серьезных осложнений после вакцинации. В республике прививают тремя препаратами — Pfizer/Biontech, Moderna и AstraZeneca.

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