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Более 70 человек эвакуировали из сельской школы в Астраханской области. Там распылили газ из баллончика

Один из учеников распылил газовый баллончик в астраханской школе

Более 70 человек эвакуировали из школы в селе Солянка Наримановского района Астраханской области после того, как один из учеников там распылил в здании перцовый аэрозоль из газового баллончика.

Как сообщает 11 мая «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС, информация о ЧП в сельской школе поступила в 14:55 мск (15:55 местного времени). Всего со второго этажа здания школы было частично эвакуировано 70 детей и пять преподавателей. Врачи скорой помощи осмотрели трёх детей, их состояние удовлетворительное.

В настоящий момент на месте происшествия работает отделение мобильного комплекса радиационной и химической разведки от специализированной пожарно-спасательной части.

Напомним, утром 11 мая произошло нападение на школу в Казани. В результате стрельбы и взрыва в здании погибли 9 человек. К моменту публикации новости власти Татарстана сообщили о гибели 7 школьников, учительницы и сотрудницы школы. В результате нападения в больницы попал 21 пострадавший — 18 детей и 3 взрослых.

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Комментарии (2)

asgard
жалкие подражатели?
nalchik11
Трёх из 70? А остальных не надо?
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