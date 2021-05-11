Более 70 человек эвакуировали из сельской школы в Астраханской области. Там распылили газ из баллончика

Более 70 человек эвакуировали из школы в селе Солянка Наримановского района Астраханской области после того, как один из учеников там распылил в здании перцовый аэрозоль из газового баллончика.
Как сообщает 11 мая «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС, информация о ЧП в сельской школе поступила в 14:55 мск (15:55 местного времени). Всего со второго этажа здания школы было частично эвакуировано 70 детей и пять преподавателей. Врачи скорой помощи осмотрели трёх детей, их состояние удовлетворительное.
В настоящий момент на месте происшествия работает отделение мобильного комплекса радиационной и химической разведки от специализированной пожарно-спасательной части.
Напомним, утром 11 мая произошло нападение на школу в Казани. В результате стрельбы и взрыва в здании погибли 9 человек. К моменту публикации новости власти Татарстана сообщили о гибели 7 школьников, учительницы и сотрудницы школы. В результате нападения в больницы попал 21 пострадавший — 18 детей и 3 взрослых.