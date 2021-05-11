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Москалькова предложила увеличить до 21 года возраст, с которого разрешено владеть оружием

Право на владение оружием предложили давать по достижении 21 года

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила поднять минимальный возраст для владения оружием до 21 года. Так омбудсмен отреагировала на трагедию в Казани, где преступник расстрелял школьников и учителей.

Сейчас владеть оружием в России можно с 18 лет. Москалькова предлагает увеличить его до 21 года для граждан, которые не отслужили в армии.

Напомним, что утром во вторник, 11 мая, произошло нападение на школу в Казани. В результате стрельбы и взрыва в здании погибли 9 человек. К моменту публикации новости власти Татарстана сообщили о гибели 7 школьников, учительницы и сотрудницы школы. Семьям погибших власти уже пообещали выплатить по 1 миллиону рублей.

В результате нападения в больницы попал 21 пострадавший — 18 детей и 3 взрослых.

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Комментарии (26)

ms2017
В караул заступать с сапёрной лопаткой?
Oleg_I
Медицинские справки, если что, продаются прямо тут, в интернете. Работающая у них система.
dedmoroz_5e4d8827384c2
с терактами это не связано, а вот заурядная "бытовуха" это да, но "бытовуха" она в любом возрасте имеет место быть/ страна большая, страна лесная ...

так что предложение никакое, просто на шум в эфире
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