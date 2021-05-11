Москалькова предложила увеличить до 21 года возраст, с которого разрешено владеть оружием

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила поднять минимальный возраст для владения оружием до 21 года. Так омбудсмен отреагировала на трагедию в Казани, где преступник расстрелял школьников и учителей.



Сейчас владеть оружием в России можно с 18 лет. Москалькова предлагает увеличить его до 21 года для граждан, которые не отслужили в армии.



Напомним, что утром во вторник, 11 мая, произошло нападение на школу в Казани. В результате стрельбы и взрыва в здании погибли 9 человек. К моменту публикации новости власти Татарстана сообщили о гибели 7 школьников, учительницы и сотрудницы школы. Семьям погибших власти уже пообещали выплатить по 1 миллиону рублей.

