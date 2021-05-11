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В Госдуме предложили создать систему отслеживания «преступной информации» в Интернете

Депутат Госдумы предложил отслеживать в Интернете «преступную информацию»

О своей идее отслеживания в Интернете «преступной информации» 11 мая сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своём телеграм-канале, реагируя на трагедию в Казани. По его замыслу, такая система должна сигнализировать «куда надо», если обнаруживает слова-триггеры в мессенджерах и соцсетях. Горелкин подчеркнул, что до нападения на школу в Казани преступник писал о своих намерениях в Telegram.

Идею депутат подсмотрел у компаний, продающих таргетированную рекламу.

«Вот стоит мне в поиске или даже в частной переписке по мессенджеру, в электронной почте, в соцсети упомянуть какой-то товар или услугу, на меня тут же начинают валиться рекламные баннеры и ссылки на эту тему. То есть коммерческие ИИ (искусственные интеллекты. — Прим. ред.) очень точно и оперативно отслеживают мои интересы и намерения. Очевидно, что необходимо создать систему, которая точно так же будет отслеживать преступные намерения и реагировать на фразы-триггеры в каналах, соцсетях, на сайтах», — написал Горелкин.

Подробностей о стоимости и необходимых для реализации бюджетных инвестициях в проект депутат не сообщил.

Во вторник утром произошло нападение на школу в Казани. В результате стрельбы и взрыва в здании погибли 9 человек. К моменту публикации новости власти Татарстана сообщили о гибели 7 школьников, учительницы и сотрудницы школы. Семьям погибших власти уже пообещали выплатить по 1 миллиону рублей.

В результате нападения в больницы попал 21 пострадавший — 18 детей и 3 взрослых.

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Комментарии (7)

iphonedimona
Пошло брожение, как от дрожжей в сортире.
kagemusha
Это будет выглядеть забавно, учитывая развитие гейминга. Представляю лицо уполномоченных товарищей, разбирающихся в сигналах триггерах, от безобидной Контры "Го PVP со спецназом на ножах", до стратегий от Парадоксов "Отправляю танковые дивизии на захват Москвы".
Владислав М
Очередная чушь от власти! Кто будет отсеивать запросы, например, на покупку игрушечного ружья, от запросов на поиск ружья настоящего? Где будут сидеть тысячи операторов, и кто будет их оплачивать. Кто будет отрабатывать сотни и тысячи "подозрительных" запросов и их авторов? Участковые? Или будет новая Кибергвардия создана? За чей счёт банкет?
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