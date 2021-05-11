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Вандалы повредили на ОЖД за три месяца более 30 поездов на 220 тыс. рублей

На ОЖД граффитисты испортили рисунками вагоны 31 электропоезда

За первый квартал текущего года на Октябрьской железной дороге из-за действий вандалов было выведено из строя более 30 электропоездов.

Как сообщили «Фонтанке» 11 мая в пресс-службе ОЖД, в частности, с января по март граффитистами были разрисованы вагоны в 31 поезде. Кроме того, отмечен один случай закидывания камнями проходящего состава.

В результате вандальных действий ущерб ОАО РЖД в границах Октябрьской железной дороги в первом квартале года превысил 220 тыс. рублей.

За первые три месяца 2021 года было задержано пять человек, трём гражданам вынесли приговор по ст. 214 («Вандализм») УК РФ.

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