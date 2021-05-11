Вандалы повредили на ОЖД за три месяца более 30 поездов на 220 тыс. рублей

За первый квартал текущего года на Октябрьской железной дороге из-за действий вандалов было выведено из строя более 30 электропоездов.



Как сообщили «Фонтанке» 11 мая в пресс-службе ОЖД, в частности, с января по март граффитистами были разрисованы вагоны в 31 поезде. Кроме того, отмечен один случай закидывания камнями проходящего состава.



В результате вандальных действий ущерб ОАО РЖД в границах Октябрьской железной дороги в первом квартале года превысил 220 тыс. рублей.



За первые три месяца 2021 года было задержано пять человек, трём гражданам вынесли приговор по ст. 214 («Вандализм») УК РФ.

