Движение по петербургской дамбе ограничили из-за ремонта. Работы продлятся до конца мая

В связи с проведением планового ремонта асфальтобетонного полотна автодороги в Петербурге будет поэтапно закрываться движение по двум полосам дамбы.



Как сообщили в пресс-службе Дирекции Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений, ремонтные работы продлятся до 31 мая на следующих участках: Невская сторона (внутреннее кольцо КАД), 116 — 138-й км, и Финская сторона (внешнее кольцо КАД), 140 — 116-й км.

Ранее «Фонтанка» писала, что дорожники почти на неделю ограничат проезд ещё по двум участкам КАД в Петербурге.

