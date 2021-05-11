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Движение по петербургской дамбе ограничили из-за ремонта. Работы продлятся до конца мая

Дорожный ремонт на дамбе в Петербурге ограничит движение до 31 мая

В связи с проведением планового ремонта асфальтобетонного полотна автодороги в Петербурге будет поэтапно закрываться движение по двум полосам дамбы.

Как сообщили в пресс-службе Дирекции Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений, ремонтные работы продлятся до 31 мая на следующих участках: Невская сторона (внутреннее кольцо КАД), 116 — 138-й км, и Финская сторона (внешнее кольцо КАД), 140 — 116-й км.

Ранее «Фонтанка» писала, что дорожники почти на неделю ограничат проезд ещё по двум участкам КАД в Петербурге.

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