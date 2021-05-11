Apple могут оштрафовать в Британии на 2,1 миллиарда долларов

Против IT-гиганта Apple подали коллективный иск британские пользователи App Store. Они утверждают, что из-за монополистской политики компании вынуждены переплачивать за электронные товары и услуги.



Об иске сообщает во вторник информагентство PA. Если требования инициативных пользователей удовлетворят, компенсации получат все британские владельцы устройств Apple. Сейчас их количество оценивается почти в 20 миллионов человек.