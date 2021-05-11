Apple могут оштрафовать в Британии на 2,1 миллиарда долларов

Против IT-гиганта Apple подали коллективный иск британские пользователи App Store. Они утверждают, что из-за монополистской политики компании вынуждены переплачивать за электронные товары и услуги.
Об иске сообщает во вторник информагентство PA. Если требования инициативных пользователей удовлетворят, компенсации получат все британские владельцы устройств Apple. Сейчас их количество оценивается почти в 20 миллионов человек.
Причиной иска стала комиссия Apple, которую компания собирает с продавцов приложений и подписок. Сейчас её размер составляет от
Иск рассмотрит лондонский Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции.
«Магазин App Store был прекрасным местом … Однако спустя 13 лет после своего создания он по-прежнему не имеет альтернативы для миллионов пользователей. Apple строго контролирует доступ к миру приложений и берет плату за вход и пользование, что совершенно неоправданно», — говорит инициатор иска Рейчел Кент, преподаватель Королевского колледжа Лондона.
Напомним, это не первые неприятности Apple в Британии. В марте Управление по конкуренции и рынкам инициировало проверку компании из-за жалоб на несправедливые, по словам разработчиков, правила App Store. В прошлом году антимонопольные проверки IT-гиганта начали по инициативе Еврокомиссии.