Петербургские педиатры готовы выехать в Казань или принять раненых школьников в Северной столице

Петербург готов в любую минуту принять детей, пострадавших во время стрельбы в школе в Казани.



Об этом «Фонтанке» 11 мая сообщил главный врач перинатального центра Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Виталий Резник.



По его словам, пока никаких распоряжений от Минздрава о подготовке коек в клинике не поступало, но врачи готовы к такому развертыванию в любой момент.



Также при необходимости специалисты Педиатрического университета готовы отправиться в Казань для оказания помощи коллегам.

