Петербургские педиатры готовы выехать в Казань или принять раненых школьников в Северной столице

Петербург готов в любую минуту принять детей, пострадавших во время стрельбы в школе в Казани.
Об этом «Фонтанке» 11 мая сообщил главный врач перинатального центра Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Виталий Резник.
По его словам, пока никаких распоряжений от Минздрава о подготовке коек в клинике не поступало, но врачи готовы к такому развертыванию в любой момент.
Также при необходимости специалисты Педиатрического университета готовы отправиться в Казань для оказания помощи коллегам.
Утром 11 мая 19-летний житель Казани устроил стрельбу в гимназии, в которой ранее учился. По разным данным, погибли от 8 до 10 человек. Более 20 были госпитализированы. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».
Текстовую трансляцию событий в Казани читайте здесь.