Петроградский районный суд Петербурга 11 мая оштрафовал на 200 тысяч рублей компанию «Асгард», которая заключила со Смольным соглашение о реставрации особняка Игеля на Каменноостровском проспекте 58–60. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
В ноябре 2020 года в особняке произошел пожар. В результате проверки, которая прибыла на следующий день, было зафиксировано, что огонь поразил стропильную систему, фрагменты перекрытий обуглены, внутри помещений вода, слои золы, пепла и мусора, обрушена лепная штукатурная отделка, металлическая кровля флигеля южной части демонтирована и частично свалена на территорию с западной стороны, выбиты стекла, рамы выломаны. Кроме того, территория не огорожена, и доступ к зданию имеет неограниченный круг лиц.
В феврале прошлого года ООО «Асгард» заключило с городом концессионное соглашение, по которому инвестор обязан отреставрировать усадьбу и приспособить её к современному использованию (под гостиницу).
В ходе судебного заседания представитель компании просил не наказывать ответчика, аргументируя это тем, что последний не получил своевременно в пользование земельный участок, а также сложностями, связанными со сменой собственника юрлица.
Согласно данным СПАРК, в декабре 2020 года единственным владельцем ООО «Асгард» стал предприниматель Никита Бусел, он директор и собственник компании «Мегаполис», которая известна на рынке госзаказа по дорожному строительству. Так, в 2018 году фирма получила контрактов на 1,74 млрд рублей.