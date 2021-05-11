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Суд оштрафовал инвестора горевшего особняка Игеля на Каменноостровском. Он должен отреставрировать памятник

Петроградский районный суд Петербурга 11 мая оштрафовал на 200 тысяч рублей компанию «Асгард», которая заключила со Смольным соглашение о реставрации особняка Игеля на Каменноостровском проспекте 58–60. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В ноябре 2020 года в особняке произошел пожар. В результате проверки, которая прибыла на следующий день, было зафиксировано, что огонь поразил стропильную систему, фрагменты перекрытий обуглены, внутри помещений вода, слои золы, пепла и мусора, обрушена лепная штукатурная отделка, металлическая кровля флигеля южной части демонтирована и частично свалена на территорию с западной стороны, выбиты стекла, рамы выломаны. Кроме того, территория не огорожена, и доступ к зданию имеет неограниченный круг лиц.

В феврале прошлого года ООО «Асгард» заключило с городом концессионное соглашение, по которому инвестор обязан отреставрировать усадьбу и приспособить её к современному использованию (под гостиницу).

В ходе судебного заседания представитель компании просил не наказывать ответчика, аргументируя это тем, что последний не получил своевременно в пользование земельный участок, а также сложностями, связанными со сменой собственника юрлица.

Согласно данным СПАРК, в декабре 2020 года единственным владельцем ООО «Асгард» стал предприниматель Никита Бусел, он директор и собственник компании «Мегаполис», которая известна на рынке госзаказа по дорожному строительству. Так, в 2018 году фирма получила контрактов на 1,74 млрд рублей.

Особняк Игеля возвели в 1894 году. В левом каменном корпусе располагалась оранжерея. Автор проекта здания Борис Зонн. Дом Вяземского построили в 1866 году. Изначально в нем проводились уроки летнего танц-класса «Шато де флер». Позже дом приобрел штабс-ротмистр князь Александр Вяземский. Через тридцать лет в нем расположилась механическая мастерская, здание достроили и приспособили под выпуск дальномеров и дистанционных трубок.

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Комментарии (1)

O-o!
Что, все никак не сожгут? а как же "илитное" жилье? непорядок...
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