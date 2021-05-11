Петроградский районный суд Петербурга 11 мая оштрафовал на 200 тысяч рублей компанию «Асгард», которая заключила со Смольным соглашение о реставрации особняка Игеля на Каменноостровском проспекте 58–60. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.



В ноябре 2020 года в особняке произошел пожар. В результате проверки, которая прибыла на следующий день, было зафиксировано, что огонь поразил стропильную систему, фрагменты перекрытий обуглены, внутри помещений вода, слои золы, пепла и мусора, обрушена лепная штукатурная отделка, металлическая кровля флигеля южной части демонтирована и частично свалена на территорию с западной стороны, выбиты стекла, рамы выломаны. Кроме того, территория не огорожена, и доступ к зданию имеет неограниченный круг лиц.

