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Четырежды лучшие. «Алые паруса — 2020» завоевали высшие награды конкурса Global Eventex Awards

«Алые паруса — 2020» завоевали 4 золота и 1 серебро на престижном мировом конкурсе Global Eventex Awards

Петербургский праздник выпускников «Алые паруса — 2020» завоевал четыре золота и одно серебро на престижном мировом конкурсе Global Eventex Awards. Об этом «Фонтанке» 11 мая сообщили организаторы.

В общей сложности в этом году на конкурс Global Eventex Awards было подано рекордное количество заявок — 561 из 37 стран. «Алые паруса — 2020», подготовленные в 2020 году в рекордно короткие сроки, в итоге были признаны лучшим событием года и награждены золотом в номинациях «Арт-событие», «Праздничное мероприятие», «Культурное событие» и «Музыкальное событие», а серебряную награду получили в номинации «Прямая трансляция».

Напомним, что главный «герой» праздника — бриг с алыми парусами впервые в истории прошел не по Неве, а по акватории Финского залива. Новая локация была выбрана для максимальной безопасности жителей и гостей Петербурга в период пандемии. На создание сценария, репетиции, монтаж декораций и понтонов для салютных установок ушло чуть меньше месяца. Обычно к шоу готовятся целый год.

Премия Global Eventex Awards была учреждена в 2009 году и считается одной из крупнейших наград в событийной индустрии. Организаторы сравнивают её с «Оскаром» и «Эмми» в своей области и вручают авторам лучших проектов за выдающиеся достижения в сфере событийного маркетинга и эффективное использование инновационных технологий в организации мероприятий высочайшего качества.

О том, как прошёл праздник выпускников «Алые паруса — 2020», читайте и смотрите в материале «Фонтанки».

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