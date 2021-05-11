Как сообщает 11 мая комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, в тоннеле у Гренадерского моста стартовали работы по ремонту асфальтобетонного покрытия.

На Выборгской набережной ограничивают проезд из-за ремонта в тоннеле: там меняют асфальт.

Ограничения движения будут поэтапно вводиться в обе стороны. Работы по обновлению покрытия обещают завершить до 17 мая. Объехать Гренадерский мост можно по Сампсониевскому или Кантемировскому мостам.



Движение на участке несколько затруднено, но, скорее всего, это традиционная пробка перед въездом на Литейный мост. В целом загруженность дорог Петербурга сегодня выше нормы.

