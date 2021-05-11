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Движение у Гренадерского моста в Петербурге ограничат до 17 мая

На Выборгской набережной ограничивают проезд из-за ремонта в тоннеле: там меняют асфальт.

Как сообщает 11 мая комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, в тоннеле у Гренадерского моста стартовали работы по ремонту асфальтобетонного покрытия.

Фото: ГАТИ
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Ограничения движения будут поэтапно вводиться в обе стороны. Работы по обновлению покрытия обещают завершить до 17 мая. Объехать Гренадерский мост можно по Сампсониевскому или Кантемировскому мостам.

Движение на участке несколько затруднено, но, скорее всего, это традиционная пробка перед въездом на Литейный мост. В целом загруженность дорог Петербурга сегодня выше нормы.

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Фото: ГАТИ

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Комментарии (9)

муматор
от Гренадерского до Литейного так-то ещё один мост по пути.
265932472
Гренадерского — через Е.
Napalm
10 дней майских каникул. Ремонтируй аж заремонтируйся. Но таджики не приехали, а местное население не заставишь.
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