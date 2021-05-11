Полицейские задержали предполагаемую поджигательницу могил на городском кладбище в Красносельском районе Петербурга. Мотивы своего поступка она не раскрыла.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 11 мая, в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по 244-й статье УК РФ (надругательство над местами захоронения умерших), сотрудниками полиции была задержана 62-летняя женщина. Её подозревают в том, что 8 мая она подожгла несколько свежих могил на кладбище в Красном Селе.
Как ранее писала «Фонтанка», все они были расположены на разных участках. Умерших, по предварительным данным издания, ничего не связывает.
Полицейский главк также сообщает, что аналогичное преступление задержанная могла совершить 10 мая. Тогда огнём были повреждены венки на нескольких захоронениях. Фотографии с места происшествия его свидетели опубликовали в группе «Транспортный коллапс. Красное Село» во «ВКонтакте».
«Свой поступок женщина внятно объяснить не смогла», — отметили в региональном МВД. Там также добавили, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество и незаконное пересечение госграницы.
ГУ МВД РФ
Как видно на записи, которую предоставил полицейский главк, в отдел полиции задержанная была доставлена с «орудием преступления». За кадром слышно, как сотрудник интересуется, что у неё в руках. «А это вот — уайт-спирит. Для того, чтобы поджечь», — вежливо разъясняет дама. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.