Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 11 мая, в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по 244-й статье УК РФ (надругательство над местами захоронения умерших), сотрудниками полиции была задержана 62-летняя женщина. Её подозревают в том, что 8 мая она подожгла несколько свежих могил на кладбище в Красном Селе.

Полицейские задержали предполагаемую поджигательницу могил на городском кладбище в Красносельском районе Петербурга. Мотивы своего поступка она не раскрыла.

Как ранее писала «Фонтанка», все они были расположены на разных участках. Умерших, по предварительным данным издания, ничего не связывает.

Полицейский главк также сообщает, что аналогичное преступление задержанная могла совершить 10 мая. Тогда огнём были повреждены венки на нескольких захоронениях. Фотографии с места происшествия его свидетели опубликовали в группе «Транспортный коллапс. Красное Село» во «ВКонтакте».