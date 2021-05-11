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«А это вот — уайт-спирит». В Петербурге задержали предполагаемую поджигательницу могил

Жительницу Петербурга заподозрили в поджоге могил

Полицейские задержали предполагаемую поджигательницу могил на городском кладбище в Красносельском районе Петербурга. Мотивы своего поступка она не раскрыла.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 11 мая, в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по 244-й статье УК РФ (надругательство над местами захоронения умерших), сотрудниками полиции была задержана 62-летняя женщина. Её подозревают в том, что 8 мая она подожгла несколько свежих могил на кладбище в Красном Селе.

Как ранее писала «Фонтанка», все они были расположены на разных участках. Умерших, по предварительным данным издания, ничего не связывает.

Полицейский главк также сообщает, что аналогичное преступление задержанная могла совершить 10 мая. Тогда огнём были повреждены венки на нескольких захоронениях. Фотографии с места происшествия его свидетели опубликовали в группе «Транспортный коллапс. Красное Село» во «ВКонтакте».

«Свой поступок женщина внятно объяснить не смогла», — отметили в региональном МВД. Там также добавили, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество и незаконное пересечение госграницы.

ГУ МВД РФ

Как видно на записи, которую предоставил полицейский главк, в отдел полиции задержанная была доставлена с «орудием преступления». За кадром слышно, как сотрудник интересуется, что у неё в руках. «А это вот — уайт-спирит. Для того, чтобы поджечь», — вежливо разъясняет дама. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

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Комментарии (7)

Daniil080482
Да что ж это с людьми происходит-то? Один 60-летний громит памятники на Красненьком, другая того же возраста - жгёт венки...
А мы ещё на молодёжь грешим...
DimDimych
На Пряжке уже палата готова, наверное.
2356897676
Тетенька-то непростая. Свежая могила, огонь... Она кого-то призывала, открывала вход условно "темным" силам. Дилетантки и сумасшедшие могилы не жгут.
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