На кладбище в Петербурге сожгли три могилы

Петербургские оперативники выясняют, кто разводил костры на Красносельском кладбище. Три могилы оказались испорчены огнём. Пламя закоптило венки и крест.



Как стало известно «Фонтанке» 10 мая, двумя днями ранее в полицию сообщили о пожаре на кладбище в Красном Селе. Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы зафиксировали следы поджога на трёх могилах, все расположены на разных участках. Умерших, по данным издания, ничего не связывает.

Следственно-оперативная группа изъяла с места фрагменты ткани в горюче-смазочном материале, обгоревшую газету и пластик. Возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.