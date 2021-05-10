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На кладбище в Петербурге сожгли три могилы

Полиция Петербурга ищет поджигателя могил на кладбище в Красном Селе

Петербургские оперативники выясняют, кто разводил костры на Красносельском кладбище. Три могилы оказались испорчены огнём. Пламя закоптило венки и крест.

Как стало известно «Фонтанке» 10 мая, двумя днями ранее в полицию сообщили о пожаре на кладбище в Красном Селе. Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы зафиксировали следы поджога на трёх могилах, все расположены на разных участках. Умерших, по данным издания, ничего не связывает.

Следственно-оперативная группа изъяла с места фрагменты ткани в горюче-смазочном материале, обгоревшую газету и пластик. Возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.

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