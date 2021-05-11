В гимназии № 175 в Казани, по предварительной информации, на третьем этаже взяты заложники, передаёт «Звезда».

URA.RU пишет о том, что в школе якобы произошло семь взрывов.

Соседнюю школу эвакуируют. По сообщениям регионального минздрава, к месту происшествия направляются 20 бригад скорой помощи. СМИ со ссылкой на республиканский центр медицины катастроф пишут, что госпитализированы 12 детей и один взрослый.

Дети прячутся в кабинетах, некоторые пытаются выпрыгнуть из окон. «Что-то взорвалось, дымище. Дети все в окно выпрыгивают. Все бегут, кричат: «Господи, там кто-то стреляет!» — передаёт телеграм-канал RT.