При стрельбе в школе в Казани 11 мая, по предварительным данным, погибли учитель и шесть детей, передаёт телеграм-канал ТАСС со ссылкой на источник. По данным «Интерфакса», убиты 8 школьников и учитель.
Детей продолжают эвакуировать из школы 175 pic.twitter.com/fbYA7dhXG8— Max Zareckiy (@shaikhulud) May 11, 2021
До этого в Минобразования Татарстана заявляли, что среди пострадавших в результате стрельбы, предварительно, детей нет.
Школу 175 оцепили силовики. В периметре только скорая и экстренные службы.— Max Zareckiy (@shaikhulud) May 11, 2021
Фото (С) Я pic.twitter.com/SsFhOno9i6
«Интерфаксу» в учебном заведении рассказали, что оружие в школу
Президент Татарстана Рустам Минниханов выехал на место происшествия.