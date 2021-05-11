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В школе в Казани убиты шесть детей. Оружие мог принести школьник

СМИ сообщают как минимум о семи погибших при стрельбе в Казани

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При стрельбе в школе в Казани 11 мая, по предварительным данным, погибли учитель и шесть детей, передаёт телеграм-канал ТАСС со ссылкой на источник. По данным «Интерфакса», убиты 8 школьников и учитель.

До этого в Минобразования Татарстана заявляли, что среди пострадавших в результате стрельбы, предварительно, детей нет.

«Интерфаксу» в учебном заведении рассказали, что оружие в школу № 175 пронёс подросток. «Прошел ученик, пронес оружие, ранил одноклассников, как минимум один школьник без признаков жизни», — сообщил источник.

Президент Татарстана Рустам Минниханов выехал на место происшествия.

Фото: Регион-116 | Казань

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Комментарии (46)

265056402
вопрос - "а зачем" - ответ, видимо, в скором времени это будет путь к успеху. Ужс мрак. Убивать, да ещё учителя. Видимо, что-то само изменится в обществе и системе.
Dazdraperma
У определенной группы комментаторов сегодня праздник. Есть повод оттоптаться.
viking
запретить на хрен это оружие всем! сколько можно уже???
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