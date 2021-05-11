Аномальные температуры обещает Гидрометцентр. Петербург обгонит Москву

Температура на этой неделе превысит норму в центре Европейской России. Причём из-за особенностей перемещения воздушных масс в ряде областей Северо-Западного федерального округа будет даже теплее, чем в центре европейской части. Затем аномально высокие температуры придут в Приволжский федеральный округ, в Сибирь и на Урал. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.



«Начинаются суровые будни, а начинаются они с практически летней погодой. Связано это с тем, что в центре Европейской России устанавливается хорошо выраженный антициклон. <…> Такая температура, конечно, выше нормы и очень существенно в центре Европейской России. В Москве одиннадцатого мая — примерно на два градуса, двенадцатого мая — уже на три градуса, тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого — на 4,5 градусов выше нормы», — цитирует РИА 11 мая Вильфанда.