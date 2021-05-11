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Аномальные температуры обещает Гидрометцентр. Петербург обгонит Москву

Антициклон несёт тепло и на Северо-Запад, и в центральные регионы, и на Урал

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив
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Температура на этой неделе превысит норму в центре Европейской России. Причём из-за особенностей перемещения воздушных масс в ряде областей Северо-Западного федерального округа будет даже теплее, чем в центре европейской части. Затем аномально высокие температуры придут в Приволжский федеральный округ, в Сибирь и на Урал. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Начинаются суровые будни, а начинаются они с практически летней погодой. Связано это с тем, что в центре Европейской России устанавливается хорошо выраженный антициклон. <…> Такая температура, конечно, выше нормы и очень существенно в центре Европейской России. В Москве одиннадцатого мая — примерно на два градуса, двенадцатого мая — уже на три градуса, тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого — на 4,5 градусов выше нормы», — цитирует РИА 11 мая Вильфанда.

По его словам, в первой половине недели в Ленинградской области (а также в Петербурге), в Новгородской, Вологодской, Калининградской областях температура будет выше, чем в Москве, — 20–21 градус. «Связано это с тем, что помимо антициклональной погоды, которая предполагает прогрев подстилающей поверхности, там еще перенос теплых воздушных масс. Он еще будет добавлять один-два градуса», — пояснил синоптик.

Очень сильные аномалии — на 10 градусов выше нормы — ожидаются на востоке Европейской территории России, то есть в Приволжском федеральном округе и на Урале, а также в Западной Сибири. Тепло туда принесёт антициклон, который сейчас устанавливается в центре Европейской России.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив

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Комментарии (1)

Агроном аэродрома
А что вирус? В теплом воздухе висит более лучше, нежели в морозном между суперраспространителем и жертвой? Опятьжэ парат прошел, можно обратно начинать запугивать.
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